Malore improvviso in casa | Pietro muore davanti ai genitori Aveva 53 anni

Un Malore improvviso davanti ai suoi genitori e la vita di Pietro Barbacetto si è spenta in un attimo. Purtroppo è stato così l'epilogo che ha avuto come sfortunato protagonista il vigile del fuoco di 53 anni, deceduto in seguito ad un malessere che non gli ha lasciato scampo. Il decesso è sopraggiunto dunque davanti alla madre e al padre, mentre lui si trovava all'interno della sua casa. Una scena straziante, che accompagnerà per il resto della loro esistenza i due genitori. Al momento non è dato sapere molto di più sulle cause che hanno provocato la dipartita di Pietro Barbacetto, colto da un mancamento privo di preavvisi. Ovviamente la madre e il padre hanno subito prestato i primi soccorsi al figlio e hanno ...

