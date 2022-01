Leao non si ferma più: che giocata! E "sfotte" Theo... (Di lunedì 10 gennaio 2022) Uno dei protagonisti del 2022 del Milan è sicuramente Rafael Leao. Il portoghese ha pubblicato su Instagram un video di un momento dell'allenamento in cui salta con un tunnel Theo Hernandez e si ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 10 gennaio 2022) Uno dei protagonisti del 2022 del Milan è sicuramente Rafael. Il portoghese ha pubblicato su Instagram un video di un momento dell'allenamento in cui salta con un tunnelHernandez e si ...

angelomangiante : Theo Hernandez e Leao coppia letale a sinistra, non solo oggi. La migliore per rendimento in Serie A. - AndreaBricchi77 : È bastato un pizzico di Leao. Sempre senza 7 titolari, ma sempre lì. Tonali monumentale. Solite cose incommentabil… - francescospaned : RT @_schiaffino__: con i rinnovi di Theo, Bennacer e Leao decade l'accusa rivolta alla società di non sapere lavorare su questo fronte. Non… - JohSogos : @UccellinoMilan Appunto ,siamo secondi ….non primi ..con scelte più coraggiose e migliori ,adesso saremmo primi …pr… - Maignangioia : Leao giocava a destra anche nelle prime apparizioni al Milan, non è una novità -