La riforma dei Contratti di Sviluppo: investimenti per 2,2mld (Di lunedì 10 gennaio 2022) Più di due miliardi di euro destinati alla riforma del Contratti di Sviluppo, lo strumento agevolativo del Ministero dello Sviluppo Economico volta a sostenere programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni. La novità di quest’anno, fra le altre, è rappresentata dalla clausola – beneficio per l’assunzione di persone disoccupate o percettori di misure di sostegno come il Reddito di Cittadinanza o la Cassa Integrazione. Con i Contratti di Sviluppo si intende dare sostegno alla competitività delle filiere industriali strategiche del Paese, che è tra le priorità indicate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’obiettivo, pertanto, è la realizzazione di almeno 40 nuovi progetti d’investimento su tutto il territorio nazionale nei settori: ... Leggi su fmag (Di lunedì 10 gennaio 2022) Più di due miliardi di euro destinati alladeldi, lo strumento agevolativo del Ministero delloEconomico volta a sostenere programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni. La novità di quest’anno, fra le altre, è rappresentata dalla clausola – beneficio per l’assunzione di persone disoccupate o percettori di misure di sostegno come il Reddito di Cittadinanza o la Cassa Integrazione. Con idisi intende dare sostegno alla competitività delle filiere industriali strategiche del Paese, che è tra le priorità indicate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’obiettivo, pertanto, è la realizzazione di almeno 40 nuovi progetti d’investimento su tutto il territorio nazionale nei settori: ...

Advertising

MISE_GOV : ??2,2 miliardi di euro per la competitività delle filiere industriali strategiche del Paese, priorità indicata anche… - AristarcoScann1 : RT @Antonio79B: Mi aspettavo una riforma del sistema giudiziario, non è accaduto. [...] Vedo dei passi indietro nelle disuguaglianze, l’ess… - dantonio_luca : RT @Antonio79B: Mi aspettavo una riforma del sistema giudiziario, non è accaduto. [...] Vedo dei passi indietro nelle disuguaglianze, l’ess… - arcoll86 : RT @Antonio79B: Mi aspettavo una riforma del sistema giudiziario, non è accaduto. [...] Vedo dei passi indietro nelle disuguaglianze, l’ess… - mirella2spa : RT @Antonio79B: Mi aspettavo una riforma del sistema giudiziario, non è accaduto. [...] Vedo dei passi indietro nelle disuguaglianze, l’ess… -