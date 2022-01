INTERVISTA – Nardi trionfa a Forlì: “Emozione fantastica, sono sulla strada giusta” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Luca Nardi ha trionfato al Challenger di Forlì 2022, riuscendo a superare Sasikumar Mukund in finale per 6-3, 6-1. Vittoria netta ed eloquente per il talentino italiano classe ’03, ai danni del più esperto indiano: primo titolo Challenger e grande gioia per l’azzurro. Nell’occasione specifica, sul cemento indoor romagnolo del ‘Tennis Club Villa Carpena’, Nardi è riuscito ad avere la meglio su tennisti del calibro di Christian Harrison; il tennista nostrano ha dimostrato completezza tecnica e pragmatismo nei momenti decisivi. Exploit rilevante del pesarese, il quale ha raggiunto la posizione 306 del ranking Atp e punta alla top 300, realisticamente in poche settimane. Considerando le qualità tecniche di Lorenzo Musetti e Nardi stesso, tra gli altri, con Flavio Cobolli con caratteristiche più da ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lucahato al Challenger di2022, riuscendo a superare Sasikumar Mukund in finale per 6-3, 6-1. Vittoria netta ed eloquente per il talentino italiano classe ’03, ai danni del più esperto indiano: primo titolo Challenger e grande gioia per l’azzurro. Nell’occasione specifica, sul cemento indoor romagnolo del ‘Tennis Club Villa Carpena’,è riuscito ad avere la meglio su tennisti del calibro di Christian Harrison; il tennista nostrano ha dimostrato completezza tecnica e pragmatismo nei momenti decisivi. Exploit rilevante del pesarese, il quale ha raggiunto la posizione 306 del ranking Atp e punta alla top 300, realisticamente in poche settimane. Considerando le qualità tecniche di Lorenzo Musetti estesso, tra gli altri, con Flavio Cobolli con caratteristiche più da ...

