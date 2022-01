Incidente domestico per l’amata attrice: si mostra con la mano fasciata e spiega quanto accaduto (Di lunedì 10 gennaio 2022) l’amata attrice ha avuto un Incidente domestico e si mostra con la mano fasciata: cos’è successo. Nelle ultime ore l’attrice ha pubblicato un post sui social, in cui si è mostrata con la mano fasciata. Il suo canale instagram è seguito da oltre 200 mila follower e in basso al post, sono arrivati centinaia di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 10 gennaio 2022)ha avuto une sicon la: cos’è successo. Nelle ultime ore l’ha pubblicato un post sui social, in cui si èta con la. Il suo canale instagram è seguito da oltre 200 mila follower e in basso al post, sono arrivati centinaia di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

etventadv : RT @etventadv: @TizioX @tragi_com78 sarebbe salite le probabilità dì un incidente domestico che percentualmente é una causa dì morte più fr… - etventadv : @TizioX @tragi_com78 sarebbe salite le probabilità dì un incidente domestico che percentualmente é una causa dì mor… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Avventura a lieto fine per un #cane di razza bulldog francese, soccorso dai #vigilidelfuoco di #Chiavari dopo un incident… - BabboleoNews : Avventura a lieto fine per un #cane di razza bulldog francese, soccorso dai #vigilidelfuoco di #Chiavari dopo un in… - BortoneMauro : RT @LecceSette: Si rovescia la pentola del brodo: bimba di 14 mesi grave in ospedale -