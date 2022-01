Incidente con l’auto mentre va al lavoro, 22enne muore sul colpo. L’impatto devastante (Di lunedì 10 gennaio 2022) Un terribile Incidente ha spezzato la vita di un ragazzo di 22 anni a Turi. A quanto si apprende lo schianto si è verificato stamani poco prima delle 8 lungo la strada provinciale che collega Castellana Grotte a Turi. Il ragazzo, di origine marocchina ma residente a Turi, stava andando al lavoro presso l’azienda idraulica di Castellana in cui era impiegato. Ancora non sono chiare le ragioni dell’Incidente ma, sempre a quanto si apprende, sembra che l’auto abbia perso aderenza all’ingresso della città delle Grotte. La causa, probabilmente, dell’asfalto reso viscido dall’intensa pioggia. Il mezzo si è ribaltato più volte finendo la corsa in un terreno adiacente alla carreggiata. Quando la Polizia Locale castellanese è giunta sul posto per il 22enne non c’era più nulla da fare essendo deceduto sul ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Un terribileha spezzato la vita di un ragazzo di 22 anni a Turi. A quanto si apprende lo schianto si è verificato stamani poco prima delle 8 lungo la strada provinciale che collega Castellana Grotte a Turi. Il ragazzo, di origine marocchina ma residente a Turi, stava andando alpresso l’azienda idraulica di Castellana in cui era impiegato. Ancora non sono chiare le ragioni dell’ma, sempre a quanto si apprende, sembra cheabbia perso aderenza all’ingresso della città delle Grotte. La causa, probabilmente, dell’asfalto reso viscido dall’intensa pioggia. Il mezzo si è ribaltato più volte finendo la corsa in un terreno adiacente alla carreggiata. Quando la Polizia Locale castellanese è giunta sul posto per ilnon c’era più nulla da fare essendo deceduto sul ...

