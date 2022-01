Grave lesione al ginocchio, stagione finita per Federico Chiesa (Di lunedì 10 gennaio 2022) Federico Chiesa ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore. E’ questa la diagnosi dell’infortunio subito ieri nella partita contro la Roma. Il giocatore della Juventus, e della Nazionale, verrà operato nei prossimi giorni ma la sua stagione può già dirsi conclusa. Un problema non solo per Massimiliano Allegri, ma anche per il ct Roberto Mancini, che non potrà contare sul classe 1997 in vista dei play-off qualificazione per il Mondiale. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 gennaio 2022)ha riportato ladel legamento crociato anteriore. E’ questa la diagnosi dell’infortunio subito ieri nella partita contro la Roma. Il giocatore della Juventus, e della Nazionale, verrà operato nei prossimi giorni ma la suapuò già dirsi conclusa. Un problema non solo per Massimiliano Allegri, ma anche per il ct Roberto Mancini, che non potrà contare sul classe 1997 in vista dei play-off qualificazione per il Mondiale.

