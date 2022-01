Golden Globe, l'edizione delle polemiche premia 'Il Potere del Cane' e 'West Side Story'. Niente da fare per Sorrentino. (Di lunedì 10 gennaio 2022) Si sono tenuti ieri sera i Golden Globe 2022, tra molte polemiche per le critiche che ha ricevuto la Hollywood Foreign Press Organization, ossia la stampa straniera che è stata accusata di razzismo e ... Leggi su globalist (Di lunedì 10 gennaio 2022) Si sono tenuti ieri sera i2022, tra molteper le critiche che ha ricevuto la Hollywood Foreign Press Organization, ossia la stampa straniera che è stata accusata di razzismo e ...

Advertising

Corriere : Golden Globe, delusione per Sorrentino. Il miglior film straniero è «Drive My Car» - RaiNews : Il Golden Globe 2022 alla regista australiana con 'Il potere del cane' - Adnkronos : Golden Globe 2022, vince Jane #Campion con 'Il potere del cane'. Delusione per l’Italia. #notizie - SimonaCroisette : RT @pondgitsun3: ANDREW GARFIELD HA VINTO UN GOLDEN GLOBE E MI HANNO PRIVATA DELLA SCENA DELL'ACCEPTANCE SPEECH - marikuzzz : RT @odiarsi: Buongiorno solamente ad andrew garfield che ha finalmente vinto il suo meritato golden globe -