David Sassoli ricoverato in Italia dal 26 dicembre

(Di lunedì 10 gennaio 2022) “Il Presidente del Parlamento europeodal 26in una struttura ospedaliera in”. E’ quanto dichiara il portavoce del presidente, Roberto Cuillo. “Tale ricovero si è reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza, dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Per questo ogni attività ufficiale del presidente del Parlamento europeo è cancellata”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : David Sassoli

