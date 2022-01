Covid, casi in aumento nei pazienti sotto i 19 anni. I pediatri: «In una settimana 600 ricoveri in più» (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono in aumento i ricoveri dovuti al contagio da Coronavirus nella fascia d’età sotto i 19 anni. È la fotografia restituita nelle ultime settimane dalla Società italiana di pediatria. «I casi sono passati da 1.024.963 del 28 dicembre a 1.182.094 del 5 gennaio, e nello stesso arco di tempo di una settimana i ricoveri sono passati da 9.423 a 10.082, ovvero oltre 600 in più, le terapie intensive da 263 a 268 ed i deceduti da 35 a 36», ha spiegato la presidente della società, Annamaria Staiano. Nella fascia 6-11 anni, afferma, «i casi passano per lo stesso periodo da 343.634 a 392.040, i ricoveri da 1.605 a 1.711, dunque oltre 100 in più in 7 giorni, le intensive da 38 a 39 ed i decessi 9». Da questi ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono indovuti al contagio da Coronavirus nella fascia d’etài 19. È la fotografia restituita nelle ultime settimane dalla Società italiana dia. «Isono passati da 1.024.963 del 28 dicembre a 1.182.094 del 5 gennaio, e nello stesso arco di tempo di unasono passati da 9.423 a 10.082, ovvero oltre 600 in più, le terapie intensive da 263 a 268 ed i deceduti da 35 a 36», ha spiegato la presidente della società, Annamaria Staiano. Nella fascia 6-11, afferma, «ipassano per lo stesso periodo da 343.634 a 392.040, ida 1.605 a 1.711, dunque oltre 100 in più in 7 giorni, le intensive da 38 a 39 ed i decessi 9». Da questi ...

Advertising

Adnkronos : #Covid #Israele, forte aumento di casi gravi: 205 in un giorno. - repubblica : Covid, nel Regno Unito si inverte la curva: casi in calo da cinque giorni [dal nostro corrispondente Antonello Guer… - Agenzia_Ansa : Abrignani (Cts): 'In 30 giorni avremo 2500 morti tra i non vaccinati. Senza dose è come correre in moto a folle vel… - MiminoRICCIARDI : A Lauria salgono a 453 i casi Covid. Appello di Nasti e Gagliardi per la partecipazione allo screening scolastico… - diego_forneris : RT @ilgiornale: 'La tratteremo come un'influenza comune'. Svolta sul #Covid in #Spagna, arriva lo stop al conteggio dei contagi e delle osp… -