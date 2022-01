Costiera amalfitana, i sindaci confermano la Dad in tutte le scuole (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Sul rientro a scuola con la dad, nulla cambia in Costiera amalfitana anche dopo la pronuncia del Tar che ha sospeso l’ordinanza con la quale il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca aveva rinviato l’apertura in presenza delle scuole, dagli asili alle medie, al 29 gennaio. Alla decisione del presidente, si era aggiunta quella dei sindaci della Costiera amalfitana che avevano chiuso tutte le scuole di ogni ordine grado, quindi anche gli istituti superiori situati nei comuni della divina e che oggi attraverso la conferenza dei sindaci fanno sapere di andare avanti su questa scelta. Pur prendendo atto degli sviluppi giudiziari dell’ordinanza regionale di rinvio della didattica in ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Sul rientro a scuola con la dad, nulla cambia inanche dopo la pronuncia del Tar che ha sospeso l’ordinanza con la quale il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca aveva rinviato l’apertura in presenza delle, dagli asili alle medie, al 29 gennaio. Alla decisione del presidente, si era aggiunta quella deidellache avevano chiusoledi ogni ordine grado, quindi anche gli istituti superiori situati nei comuni della divina e che oggi attraverso la conferenza deifanno sapere di andare avanti su questa scelta. Pur prendendo atto degli sviluppi giudiziari dell’ordinanza regionale di rinvio della didattica in ...

