Calcio: Serie A. Giudice, 13 squalificati per un turno (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tra loro De ligt, Cuadrado, Berardi, Ibanez e Tonali MILANO - Sono 13, tutti per un turno, i calciatori squalificati dal Giudice sportivo in Serie A dopo le gare disputate ieri. Si tratta di Ilic (... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tra loro De ligt, Cuadrado, Berardi, Ibanez e Tonali MILANO - Sono 13, tutti per un, i calciatoridalsportivo inA dopo le gare disputate ieri. Si tratta di Ilic (...

Advertising

sportface2016 : #Zielinski, l'Asl Napoli 2: 'Ha rispettato la bolla, si è anche fatto la doccia da solo' - Gazzetta_it : Il boom dei contagi? A stadi chiusi. Ecco perché la Serie A non ha colpe - Gazzetta_it : #Chiesa, l'infortunio fa tremare: si teme la rottura del crociato. Juve e Mancini in ansia - nonleggerlo : RT @Gazzetta_it: Bologna, i positivi sono 8. Miha: 'Come se vado al concerto di Vasco e canta... Orietta Berti' - leviack______ : RT @Gazzetta_it: Effetto Smalling: con lui in campo la Roma è un bunker -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Juve al lavoro per la Supercoppa: Danilo parzialmente in gruppo La Juve punta dritta alla sfida di Supercoppa contro l' Inter di Inzaghi , seppur con la grandissima amarezza dell'infortunio di . " Rientrati a Torino subito dopo l'incredibile partita di ieri sera a ...

Calcio: Serie A. Giudice, 13 squalificati per un turno Tra loro De ligt, Cuadrado, Berardi, Ibanez e Tonali MILANO - Sono 13, tutti per un turno, i calciatori squalificati dal giudice sportivo in serie A dopo le gare disputate ieri. Si tratta di Ilic (Verona), De ligt, Cuadrado (Juventus), Svoboda (Venezia), Viti (Empoli), Berardi (Sassuolo), Chabot (Sampdoria), Cristante (Roma), Gyomber (...

Calcio, Serie A. La nota del Bologna: "Recupero martedì scelta incomprensibile" Eurosport IT Tredici calciatori squalificati in serie A Stop per tredici. Tredici calciatori squalificati in serie A: tutti fermati per una giornata. CALCIATORI ESPULSI. SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE CON ...

Italians do it better: pioggia di nomination ai Futsal Awards 2021 Che sia maschile, femminile, allenatore o perfino un arbitro, ogni categoria dei Futsal Awards ha un esponente del calcio a 5 italiano. La 22esima edizione dei premi riservati al calcio a 5, istituiti ...

La Juve punta dritta alla sfida di Supercoppa contro l' Inter di Inzaghi , seppur con la grandissima amarezza dell'infortunio di . " Rientrati a Torino subito dopo l'incredibile partita di ieri sera a ...Tra loro De ligt, Cuadrado, Berardi, Ibanez e Tonali MILANO - Sono 13, tutti per un turno, i calciatori squalificati dal giudice sportivo inA dopo le gare disputate ieri. Si tratta di Ilic (Verona), De ligt, Cuadrado (Juventus), Svoboda (Venezia), Viti (Empoli), Berardi (Sassuolo), Chabot (Sampdoria), Cristante (Roma), Gyomber (...Stop per tredici. Tredici calciatori squalificati in serie A: tutti fermati per una giornata. CALCIATORI ESPULSI. SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE CON ...Che sia maschile, femminile, allenatore o perfino un arbitro, ogni categoria dei Futsal Awards ha un esponente del calcio a 5 italiano. La 22esima edizione dei premi riservati al calcio a 5, istituiti ...