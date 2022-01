Bob Saget | l' attore di Gli amici di papà e How I Met Your Mother morto a 66 anni

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Il comico è stato trovato senza vita in una stanza d'albergo a Orlando. Gli investigatori non hanno trovato tracce di droghe nella stanza o segni di violenza sul corpo

Domenica è morto a 65 anni l'attore, comico e conduttore televisivo, molto noto negli Stati Uniti ...Morto in Florida l'attore, regista e conduttore tv. Il suo corpo è stato trovato in una stanza d'albergo a Orlando. L'ha annunciato su Twitter la polizia locale. Sul suo corpo nessun segno di violenza. Una carriera a metà tra cinema e ...Orlando (Stati Uniti) - L'attore e comico statunitense Bob Saget, noto soprattutto per aver recitato nella sitcom Full House, è morto improvvisamente all'età di 65 anni, ha annunciato la sua famiglia.Domenica è morto a 65 anni l’attore, comico e conduttore televisivo Bob Saget, molto noto negli Stati Uniti – e meno conosciuto in Italia – principalmente per la serie televisiva Full House, andata in ...