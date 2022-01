Bianchi rivendica la scelta sulla scuola | Dalla dad problemi alla comunità

Leggi su agi

(Di lunedì 10 gennaio 2022) AGI - Cosa vi ha convinto a far tornare i ragazzi in classe da oggi? "Il fatto che il prolungato e generalizzato uso di una didattica a distanza provocavita della". Ha risposto così il ministro dell'Istruzione, Patrizio, a 'Tutti in classe' su Radio1. "Abbiamo reagito con un disposto sufficientemente flessibile - ha spiegato il ministro - che da una parte stabilisce il principio del 'tutti a', ma dall'altra parte, laddove ci siano dei, dà la possibilità di ricorreredistanza". Quanto all'uso delle mascherine Ffp2 in classe anche alle elementari e medie per restare in presenza anche con 1-2 contagi, "il generale Figliuolo ha raggiunto un accordo con le farmacie per calmierare i prezzi delle mascherine a 0,75 ...