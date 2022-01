Arresti | sequestri | espulsioni e blackout I minatori cripto sono i nuovi perseguitati

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 10 gennaio 2022) In Cina arrestati e poi espulsi, “bannati” in Kazakistan, catturati in Kosovo, dove le loro attrezzature vengono confiscate, e cavi elettrici tagliati in Abkhazia. La vita deiè sempre più difficile, accusati di sottrarre l’energia che serve per le loro attività dimining a famiglie e imprese. O di rubare energia rinnovabile alle tradizionali industrie green. In un momento in cui l’energia è poca, costa molto e cipaesi alle prese con continui, oltre alla Cina, diversi altri stati hanno vietato o stanno iniziando a rendere illegali le attività dimining. Perché la persecuzione deiminers inizia ora Il 2021 è stato un anno di crescita per i Bitcoin e le altrevalute. Questo boom globale ha ...