"Alfonso Signorini? Quando mi separai da Fabrizio Frizzi...": ciò che Rita Dalla Chiesa non potrà mai dimenticare (Di lunedì 10 gennaio 2022) Un legame fortissimo tra Rita Dalla Chiesa e Alfonso Signorini. A rivelarlo la stessa giornalista. Per lei il conduttore del Grande Fratello Vip ci è sempre stato, anche durante la difficile separazione da Fabrizio Frizzi. "Signorini e io siamo molto amici, gli voglio tanto tanto bene e gli sono grata per tantissime cose. Mi ha aiutato durante il periodo della separazione da Fabrizio e sapeva che sarebbero uscite delle copertine che mi avrebbero fatto del male e lui cercava sempre di limitarmi questo male. Mi ricordo che Alfonso venne anche due volte da Milano a Roma per stare con me, quindi sono cose che non ti dimentichi ed è per questo che per lui l'affetto non finirà mai".

