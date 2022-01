Abbi il coraggio di scappare da ciò che ti rende infelice

Leggi su dilei

(Di lunedì 10 gennaio 2022) E alla fine ci siamo cascate tutte, in un modo o nell’altro, in quella prigione dorata che ha smesso troppo presto di luccicare. Ed è vero che niente e nessuno ci ha impedito di restare perché mentre le pareti diventavano più spesse e soffocanti la chiave per uscire era proprio lì, sotto ai nostri occhi. Eppureamo fatto finta di non vederla. Eppureamo preferito restare lì piuttosto che uscire e affrontare il mondo che non conoscevamo più. Perché lui si muove, cambia ed evolve e non aspetta certo noi che per paura di affrontare la realtà ci siamo rintanate in tutte quelle situazioni che conosciamo bene, che sono deleterie e fanno male. E così siamo rimaste in quella comfort zone, nascondendo la vigliaccheria dietro quelle frasi di rito cheamo pronunciato ad alta voce, così forse ci avremmo creduto davvero. Ci siamo ...