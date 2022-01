Variante Omicron: quali sono le 32 province in cui è più diffusa (Di domenica 9 gennaio 2022) sono 32 le province nelle quali la pandemia di Coronavirus sta correndo più velocemente. L’analisi del matematico Giovanni Sebastiani dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo M. Picone del Consiglio Nazionale delle Ricerche le indica come quelle che potrebbero coincidere con le province in cui Omicron è più diffusa. «Dall’analisi delle curve dell’incidenza di positivi nelle 107 province italiane nel periodo di tre settimane che termina il 2 gennaio 2022, risulta una crescita di tipo esponenziale (modulata da una componente periodica settimanale) con tempi di raddoppio degli incrementi che hanno frequenza massima a 4,5 giorni. Le province con tempi di raddoppio inferiori o uguali a 4,5 giorni sono 32», dice il matematico in un ... Leggi su open.online (Di domenica 9 gennaio 2022)32 lenellela pandemia di Coronavirus sta correndo più velocemente. L’analisi del matematico Giovanni Sebastiani dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo M. Picone del Consiglio Nazionale delle Ricerche le indica come quelle che potrebbero coincidere con lein cuiè più. «Dall’analisi delle curve dell’incidenza di positivi nelle 107italiane nel periodo di tre settimane che termina il 2 gennaio 2022, risulta una crescita di tipo esponenziale (modulata da una componente periodica settimanale) con tempi di raddoppio degli incrementi che hanno frequenza massima a 4,5 giorni. Lecon tempi di raddoppio inferiori o uguali a 4,5 giorni32», dice il matematico in un ...

