Un italiano riserva di Keylor Navas al Psg ma non è Donnarumma | è il 19enne Denis Franchi

L'Equipe scrive che c'è un altro portiere italiano che si sta facendo strada al Psg e non parla di Donnarumma. Stasera, contro il Lione, potrebbe andare in panchina il 19enne Denis Franchi vivaio dell'Udinese e trasferitosi nel club dei qatarini. Donnarumma ha il Covid, Sergio Rico lo ha avuto e bisogna valutarne le condizioni, Letellier è infortunato e potrebbe toccare a Franchi andare in panchina. L'Equipe ricorda che il portiere ha esibito ottime prestazioni nella Youth League. È arrivato a Parigi nel 2019. L'Equipe riporta alcune sue dichiarazioni al Messaggero Veneto: «Devo ancora migliorare nelle uscite» e «l'italiano è la lingua più parlata nello spogliatoio del Psg».

