UFFICIALE – Andrea Conti in prestito alla Sampdoria (Di domenica 9 gennaio 2022) Notizia fresca di mattina. Altro rinforzo per D’Aversa. Andrea Conti passa in prestito alla Sampdoria. Il terzino lascia i rossoneri in prestito gratuito. I liguri la spuntano all’ultimo, dopo aver lottato in un testa a testa per il calciatore con l’Empoli. I toscani erano anche in vantaggio. Era stata trovata l’intesa per il trasferimento definitivo ad 1 milione. Evidentemente la volontà di Conti è stata determinante nella scelta del nuovo team. Proprio per questo è possibile pensare che, nelle prossime settimane, potremmo avere già altre notizie su un eventuale nuovo accordo. Conti infatti è in scadenza di contratto e potrebbe essere annunciato un accordo con i blucerchiati già prossimamente, nella seconda parte di stagione. Andrea ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 9 gennaio 2022) Notizia fresca di mattina. Altro rinforzo per D’Aversa.passa in. Il terzino lascia i rossoneri ingratuito. I liguri la spuntano all’ultimo, dopo aver lottato in un testa a testa per il calciatore con l’Empoli. I toscani erano anche in vantaggio. Era stata trovata l’intesa per il trasferimento definitivo ad 1 milione. Evidentemente la volontà diè stata determinante nella scelta del nuovo team. Proprio per questo è possibile pensare che, nelle prossime settimane, potremmo avere già altre notizie su un eventuale nuovo accordo.infatti è in scadenza di contratto e potrebbe essere annunciato un accordo con i blucerchiati già prossimamente, nella seconda parte di stagione....

