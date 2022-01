Sulle multe ai No Vax gli scienziati sono meno democratici della scienza (Di domenica 9 gennaio 2022) Quando Auguste Comte si chiese per quale motivo non fosse accettata la libertà di opinione in matematica – dire che due più due fa tre non è un’opinione, è una stupidaggine – ma lo fosse in morale o in politica, ne nacque una bella disputa con John Stuart Mill. Comte era un positivista, del positivismo è considerato il fondatore, e cioè credeva valesse la pena di occuparsi soltanto di ciò che è misurabile e verificabile per trarne leggi definitive, e che questo metodo, il metodo scientifico, meritasse di essere esteso il più possibile, anche alla morale e alla politica. Mill era invece un liberale, nemico di ogni dogmatismo, compresi certi furori dogmatici della scienza, figuriamoci del dogmatismo in morale e in politica. Per quel che vale, sto con Mill tutta la vita: trasferire il dogmatismo dalle religioni alla scienza, e pure alle ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 9 gennaio 2022) Quando Auguste Comte si chiese per quale motivo non fosse accettata la libertà di opinione in matematica – dire che due più due fa tre non è un’opinione, è una stupidaggine – ma lo fosse in morale o in politica, ne nacque una bella disputa con John Stuart Mill. Comte era un positivista, del positivismo è considerato il fondatore, e cioè credeva valesse la pena di occuparsi soltanto di ciò che è misurabile e verificabile per trarne leggi definitive, e che questo metodo, il metodo scientifico, meritasse di essere esteso il più possibile, anche alla morale e alla politica. Mill era invece un liberale, nemico di ogni dogmatismo, compresi certi furori dogmatici, figuriamoci del dogmatismo in morale e in politica. Per quel che vale, sto con Mill tutta la vita: trasferire il dogmatismo dalle religioni alla, e pure alle ...

