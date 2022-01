Steven Zhang: “State onorando l’Inter. Finalmente siamo di nuovo insieme” (Di domenica 9 gennaio 2022) Steven Zhang a cena ad Appiano Gentile Serata di “gala” ad Appiano Gentile dove ieri sera era presente tutta la dirigenza dell’Inter per una cena insieme al presidente Steven Zhang rientrato in Italia dopo diversi mesi di assenza. Della serata di ieri sera ne parla oggi la Gazzetta dello Sport che ha riportato anche alcune parole del numero uno nerazzurro. “«Mi spiace non esser stato qui con voi prima, Finalmente ci siamo. Vi rinnovo i complimenti per quanto State facendo in campo, State onorando il club. Ci aspettano impegni difficili, ma sono sicuro che tutti insieme saremo all’altezza». Il senso del messaggio è chiaro, tiene dentro l’orgoglio per una squadra campione d’inverno ... Leggi su intermagazine (Di domenica 9 gennaio 2022)a cena ad Appiano Gentile Serata di “gala” ad Appiano Gentile dove ieri sera era presente tutta la dirigenza delper una cenaal presidenterientrato in Italia dopo diversi mesi di assenza. Della serata di ieri sera ne parla oggi la Gazzetta dello Sport che ha riportato anche alcune parole del numero uno nerazzurro. “«Mi spiace non esser stato qui con voi prima,ci. Vi rinnovo i complimenti per quantofacendo in campo,il club. Ci aspettano impegni difficili, ma sono sicuro che tuttisaremo all’altezza». Il senso del messaggio è chiaro, tiene dentro l’orgoglio per una squadra campione d’inverno ...

Advertising

Inter : Dopo l'arrivo a Milano, il presidente Steven Zhang ha fatto tappa al Centro Sportivo Suning, per incontrare Simone… - MatteoBarzaghi : Steven Zhang è arrivato ad Appiano Gentile per cenare con la squadra, Inzaghi, Marotta, Antonello, Ausilio e Baccin. @SkySport #Inter #Zhang - FBiasin : Steven #Zhang è atterrato oggi a Milano. A quelli che “la squadra funziona, sale sul carro” è sempre bene ricordare… - Giusepp99512803 : @Inter Dopo l'arrivo a Milano, il presidente Steven Zhang ha fatto tappa al Centro Sportivo Suning, per incontrare… - CapitanCipe : RT @Inter: Dopo l'arrivo a Milano, il presidente Steven Zhang ha fatto tappa al Centro Sportivo Suning, per incontrare Simone Inzaghi, lo s… -