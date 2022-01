Sampdoria, è fatta per Andrea Conti (Di domenica 9 gennaio 2022) La Sampdoria ufficializzerà nelle prossime ore l'arrivo dell'esterno destro difensivo Andrea Conti: sarà prelevato in prestito dal Milan con cui ha il contratto in scadenza il prossimo giugno. Un ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 9 gennaio 2022) Laufficializzerà nelle prossime ore l'arrivo dell'esterno destro difensivo: sarà prelevato in prestito dal Milan con cui ha il contratto in scadenza il prossimo giugno. Un ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO È FATTA PER CONTI ALLA SAMPDORIA FINO A GIUGNO In settimana incontro per cercare intesa più lunga… - DiMarzio : #Calciomercato @sampdoria | È fatta per #Rincon dal @TorinoFC_1906: scambio dei documenti in corso e domani le visi… - siciliafeed : Sampdoria, è fatta per Andrea Conti - glooit : Sampdoria, è fatta per Andrea Conti leggi su Gloo - RICKYMorabito : RT @PassioneMessina: Messina, è fatta per Antony Angileri. Il difensore centrale nello scorso torneo è stato eletto miglior difensore del c… -