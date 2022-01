Qualificazioni Australian Open 2022: programma, orari e ordine di gioco lunedì 10 gennaio (Di domenica 9 gennaio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di lunedì 10 gennaio alle Qualificazioni maschili e femminili degli Australian Open 2022. Sono otto gli azzurri impegnati nella notte italiana nel primo turno del tabellone per staccare i pass per il main draw del primo Slam dell’anno. In Australia oggi vedremo Di Sarra, Stefanini, Giustino, Bronzetti, Baldi, Fabbiano, Cocciaretto e Pellegrino. Di seguito la programmazione con orari italiani. IL programma COMPLETO COURT 3 secondo match dalle ore 00 (11) Hart vs Di Sarra COURT 6 quarto match dalle ore 00 Stefanini vs (19) Govortsova COURT 7 quinto match dalle ore 00 Giustino vs Kubler a seguire Hesse vs (26) Bronzetti COURT ... Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Il, glie l’didi10allemaschili e femminili degli. Sono otto gli azzurri impegnati nella notte italiana nel primo turno del tabellone per staccare i pass per il main draw del primo Slam dell’anno. In Australia oggi vedremo Di Sarra, Stefanini, Giustino, Bronzetti, Baldi, Fabbiano, Cocciaretto e Pellegrino. Di seguito lazione conitaliani. ILCOMPLETO COURT 3 secondo match dalle ore 00 (11) Hart vs Di Sarra COURT 6 quarto match dalle ore 00 Stefanini vs (19) Govortsova COURT 7 quinto match dalle ore 00 Giustino vs Kubler a seguire Hesse vs (26) Bronzetti COURT ...

