Pagelle Hellas Verona Salernitana | Lazovic si salva | Gagliolo-Gyomber | che coppia! – VOTI

(Di domenica 9 gennaio 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 21ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP:FLOP: Gunter, 3-4-2-1: Pandur 6; Casale 5,5 (85? Tameze SV), Gunter 5, Ceccherini 6; Depaoli 6 (59? Barak 6), Ilic 5,5, Miguel Veloso 6,5,7; Lasagna 6, Caprari 6; Simeone 5 (59? Kalinic 6)., 3-4-1-2: Belec 6;7,7, Veseli 6 (85? Kechrida SV); Jaroszynski 6, Coulibaly M 6 (76? Capezzi 6), Di ...

Advertising

TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Spezia-Hellas Verona: le pagelle di Gianluca Caprari, - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Spezia-Hellas Verona: le pagelle di Gianluca Caprari, - TuttoHellasVer1 : Spezia-Hellas Verona: le pagelle di Gianluca Caprari, - Fantacalciok : Pagelle Spezia – Hellas Verona 1-2: highlights e voti fantacalcio - Calciodiretta24 : Pagelle Spezia - Hellas Verona 1-2: highlights e voti fantacalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Hellas

Calcio News 24

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 21ª giornata di Serie A 2021/22:Verona Salernitana Ledei protagonisti del match traVerona Salernitana, valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Gondo al termine ...Le due partite delle 20:45 saranno Inter - Lazio eVerona - Salernitana, ma quest'ultima ... CanaleSassuolo.it, insieme all'ampio post - partita con tabellino,, dichiarazioni e commenti. ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 21ª giornata di Serie A 2021/22: pagelle Hellas Verona Salernitana Le pagelle dei protagon ...Sono state ufficializzate le formazioni del secondo posticipo della 21ª giornata di Serie A tra Hellas Verona e Salernitana.