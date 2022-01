Neve sull'Appennino umbro, qualche fiocco anche in pianura (Di domenica 9 gennaio 2022) Umbria sotto la Neve, che sta cadendo anche in alcune zone pianeggianti della regione. Le precipitazioni più abbondanti si registrano comunque sulla dorsale appenninica, da Gubbio a Castelluccio di ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 9 gennaio 2022) Umbria sotto la, che sta cadendoin alcune zone pianeggianti della regione. Le precipitazioni più abbondanti si registrano comunquea dorsale appenninica, da Gubbio a Castelluccio di ...

Ultime Notizie dalla rete : Neve sull Neve sull'Appennino umbro, qualche fiocco anche in pianura Umbria sotto la neve, che sta cadendo anche in alcune zone pianeggianti della regione. Le precipitazioni più abbondanti si registrano comunque sulla dorsale appenninica, da Gubbio a Castelluccio di Norcia, passando ...

Maltempo, allerta arancione in Puglia ... Umbria, Lazio, in estensione dalle prime ore della giornata Nelle prossime ore arriva la neve ... Sulla base dei fenomeni previsti, è stata emessa una allerta arancione per rischio idrogeologico sull'...

Neve sull'Appennino umbro, qualche fiocco anche in pianura - Cronaca ANSA Nuova Europa Neve nelle Marche: chiuse le scuole La comunicazione del Comune di Camerino Si comunica che, a causa della neve, nella giornata di domani (lunedì 10 gennaio) a Camerino è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e ...

Bufere di neve e gelo in Pakistan, il bilancio si aggrava: oltre 40 morti e 41 feriti Il bilancio delle vittime delle bufere di neve e gelo che hanno colpito il Pakistan nei giorni scorsi si aggrava. Sono almeno 44 i morti e 41 i feriti.

