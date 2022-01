Meglio un figlio che resta a casa o uno che se ne va e si fa la sua vita? (Di domenica 9 gennaio 2022) Il quesito che affrontiamo oggi è assai ostico ma apre tutta una serie di riflessioni che diventano doverose per un genitore a un certo punto. Una domanda, questa, che tacitamente noi mamme ci poniamo salvo poi trarre le nostre silenziose conclusioni. Perché ammettiamolo, chi vorrebbe davvero mai separarsi dai propri bambini? Ci sono madri che hanno il terrore del nido vuoto, che non riescono ad accettare la lontananza dei figli. Che preferiscono vederli persi e insoddisfatti tutti i giorni, piuttosto che saperli realizzati da qualche parte del mondo. E chi invece trova in quelle scelte il più grande orgoglio personale. Ma la verità è che separarsi da loro è difficile per tutte. Li teniamo in grembo, sentiamo i loro movimenti ancora prima di poterli vedere con i nostri occhi. Li amiamo, incondizionatamente e con tutte noi stesse, anche se non abbiamo idea a chi dei due genitori ... Leggi su dilei (Di domenica 9 gennaio 2022) Il quesito che affrontiamo oggi è assai ostico ma apre tutta una serie di riflessioni che diventano doverose per un genitore a un certo punto. Una domanda, questa, che tacitamente noi mamme ci poniamo salvo poi trarre le nostre silenziose conclusioni. Perché ammettiamolo, chi vorrebbe davvero mai separarsi dai propri bambini? Ci sono madri che hanno il terrore del nido vuoto, che non riescono ad accettare la lontananza dei figli. Che preferiscono vederli persi e insoddisfatti tutti i giorni, piuttosto che saperli realizzati da qualche parte del mondo. E chi invece trova in quelle scelte il più grande orgoglio personale. Ma la verità è che separarsi da loro è difficile per tutte. Li teniamo in grembo, sentiamo i loro movimenti ancora prima di poterli vedere con i nostri occhi. Li amiamo, incondizionatamente e con tutte noi stesse, anche se non abbiamo idea a chi dei due genitori ...

Advertising

Raffipaffy : A terra perche mamma ha detto 'la signora ha fatto proprio un bel figlio' e io 'mmm si carino' poi guardandolo megl… - amiri_lu : Meglio il figlio della signora che Stefano De Martino, sorry not sorry #CePostaPerTe - _pinzillacchera : Il figlio piccolo coglionazzo viziato che forse era meglio spedirlo a fare il militare a calci in culo #cepostaperte - FranzosoFra : “Mio padre in tutti questi anni non è mai venuto a visita. Meglio così, ho avuto sue notizie da mio fratello. Mi so… - AleAle52359118 : @MoniaVenturini La parte di saper educare i figli saper dare gli strumenti per capire, ma è ovvio che se neanche ch… -