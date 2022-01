Lo stipendio di Lorenzo Insigne al Toronto (Di domenica 9 gennaio 2022) Insigne stipendio Toronto – Lorenzo Insigne sarà ufficialmente un calciatore del Toronto a partire dal 1° luglio del 2022. La partenza dell’attaccante del Napoli direzione Canada – per giocare nella Major League Soccer, il massimo torneo calcistico per club canadesi e statunitensi – era ormai nota da qualche giorno, ma solamente nella giornata di ieri L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 9 gennaio 2022)sarà ufficialmente un calciatore dela partire dal 1° luglio del 2022. La partenza dell’attaccante del Napoli direzione Canada – per giocare nella Major League Soccer, il massimo torneo calcistico per club canadesi e statunitensi – era ormai nota da qualche giorno, ma solamente nella giornata di ieri L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Lo stipendio di Lorenzo Insigne al Toronto: Insigne stipendio Toronto – Lorenzo Insigne sarà u… - CalcioFinanza : Lo stipendio di Lorenzo #Insigne al #Toronto. Dal ruolo di 'Designated Player' agli anni di contratto, quando dovre… - kecco_76 : @mirkocalemme Tempo e modo di parlare di cosa? Ha fatto la sua scelta e va rispettata punto! A me se uno mi offre p… - Baciccio_99 : Nessun rancore per Lorenzo #Insigne, gli invidio la scelta di vita fatta per #Toronto. E' stato molto a #Napoli, da… - FrancescoBaro16 : @fulviogiuliani Fulvio... Ma Lorenzo non deve spiegare nulla... Sappiamo tutto, fa un lavoro così... Qui lo stipend… -