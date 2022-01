Il 2021 è stato l’anno dei golpe, e adesso? (Di domenica 9 gennaio 2022) Il Washington Post la chiama “epidemia di colpi di stato”, con un gioco tra il Seo e il contesto storico, ma in effetti il 2021 è stato un anno in cui diversi Paesi sono precipitati nel caos di un golpe. Mali, Ciad, Sudan, Myanmar, Guinea, e poi la sospensione della divisione dei poteri ordinata dal presidente in Tunisia e per finire un tentativo non riuscito in Niger. Una situazione che dimostra quanto l’azione di politica internazionale che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha impostato attorno ai valori democratici sia complicata. Appoggiata dall’Unione europea e dagli stati like-minded al di fuori dell’Occidente (Giappone, Corea del Sud e Australia per esempio), questa scelta politica che si sintetizza nell’idea del Summit delle Democrazie è messa in difficoltà da crepe interne a certi ... Leggi su formiche (Di domenica 9 gennaio 2022) Il Washington Post la chiama “epidemia di colpi di”, con un gioco tra il Seo e il contesto storico, ma in effetti ilun anno in cui diversi Paesi sono precipitati nel caos di un. Mali, Ciad, Sudan, Myanmar, Guinea, e poi la sospensione della divisione dei poteri ordinata dal presidente in Tunisia e per finire un tentativo non riuscito in Niger. Una situazione che dimostra quanto l’azione di politica internazionale che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha impoattorno ai valori democratici sia complicata. Appoggiata dall’Unione europea e dagli stati like-minded al di fuori dell’Occidente (Giappone, Corea del Sud e Australia per esempio), questa scelta politica che si sintetizza nell’idea del Summit delle Democrazie è messa in difficoltà da crepe interne a certi ...

