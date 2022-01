Donne saudite ammesse a gareggiare ai concorsi per cammelli

(Di domenica 9 gennaio 2022) In un nuovo piccolo passo avanti verso una società più egualitaria, l'Arabia Saudita ha concesso alle, in una prima assoluta per il regno, di far sfilare i loroin un concorso di ...

... e vincitrice del terzo premio, una bambina di sette anni, Malath bint Enad, figlia di un commerciante di 35 anni con oltre 200 animali, convinto che l' accesso alleaumenterà la popolarità del ...Lehanno per la prima volta potuto portare in parata i loro cammelli nella prestigiosa gara di bellezza per queste "navi del deserto", un simbolo della cultura beduina e araba, nel ...(ANSA) - RUMAH, 09 GEN - In un nuovo piccolo passo avanti verso una società più egualitaria, l'Arabia Saudita ha concesso alle donne, in una prima assoluta per il regno, di far sfilare i loro cammelli ...Nel deserto saudita, giovani donne partecipano al primo concorso di bellezza per cammelli nell'ambito del King Abdulaziz Camel Festival nella ...