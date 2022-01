“Da mesi non riesce a…”: Donnarumma-Navas, clamoroso allarme (Di domenica 9 gennaio 2022) Il presente di Gigio Donnarumma al PSG è migliorato rispetto anche al momento di Keylor Navas: i numeri danno ragione all’italiano. Se i primi mesi di Gigio Donnarumma al PSG sono stati costellati di difficoltà, la situazione è cambiata nel corso del tempo. Il portiere italiano ha cominciato a guadagnare spazio a discapito del collega costaricano, Keylor Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 9 gennaio 2022) Il presente di Gigioal PSG è migliorato rispetto anche al momento di Keylor: i numeri danno ragione all’italiano. Se i primidi Gigioal PSG sono stati costellati di difficoltà, la situazione è cambiata nel corso del tempo. Il portiere italiano ha cominciato a guadagnare spazio a discapito del collega costaricano, Keylor Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

borghi_claudio : @LucaBizzarri Dove lo vede il sorriso? Guardi che nel caso non se ne fosse accorto da mesi lo sport a reti unificat… - CarloVerdelli : Aperta, rimandata o dad? L’acceso dibattito sulla scuola non dipende solo da Omicron, che pure sta contagiando a ra… - Mov5Stelle : Lo abbiamo detto con chiarezza, lo abbiamo scritto da mesi nero su bianco: il nucleare e il gas non fanno parte di… - GabrieleFigini : RT @MassimoCorsaro: 44 giorni (giorni, non mesi) fa vi avevano detto “fate il super green pass per andare allo stadio”. Ora chiudono le tri… - Angela3v999 : RT @SilvestriMd: Un grazie di cuore ad Aldo Grasso, grande giornalista e squisito gentiluomo, che da mesi mi sostiene pubblicamente, avendo… -