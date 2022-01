Covid, troppi autisti di bus a casa. Ecco le corse a rischio in Toscana (Di domenica 9 gennaio 2022) Tanti i lavoratori in isolamento o quarantena. Autolinee Toscane annuncia disagi per lunedì 10 gennaio Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 9 gennaio 2022) Tanti i lavoratori in isolamento o quarantena. Autolinee Toscane annuncia disagi per lunedì 10 gennaio

Advertising

Corriere : Covid, l’allarme degli anestesisti: «Troppi no vax rifiutano le cure, ma non abbandoniamoli» - Adnkronos : Giorgio #Armani annulla le prossime sfilate per il Covid. #ultimora - gasmikigarage : @LaStampa C’è poco da spiegare. Doveva azzerare tutto quando venne eletto PDCM, ovvio. Troppi saccenti inutili e da… - manuel_y_jesus_ : RT @AStramezzi: Con Whatever it takes Draghi difese l’Italia e ci innamorammo di lui Ora per ambire al Quirinale sta scendendo a troppi co… - Elicriso_ : RT @AStramezzi: Con “Whatever will takes” Draghi difese il Paese e ci innamorammo di lui Ora per ambire al Quirinale (come Silvio) sta sce… -