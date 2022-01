Cosa ci mostra davvero il Signore con il Battesimo nel Giordano? (Di domenica 9 gennaio 2022) Il Papa durante l’Angelus ha posto l’attenzione su un aspetto particolare della vita di Gesù, che mostra un insegnamento molto speciale per la vita di ogni cristiano a cui dobbiamo guardare in ogni momento. Infatti tramite la vita del Signore e il modo in cui si presentò di fronte al Battista capiamo come affrontare le L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 9 gennaio 2022) Il Papa durante l’Angelus ha posto l’attenzione su un aspetto particolare della vita di Gesù, cheun insegnamento molto speciale per la vita di ogni cristiano a cui dobbiamo guardare in ogni momento. Infatti tramite la vita dele il modo in cui si presentò di fronte al Battista capiamo come affrontare le L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

devitocarmine : @LaVeritaWeb @a_meluzzi Costui mostra in maniera chiara di non sapere cosa sia un diritto... - HellienH : RT @AnnalisaNocera1: Cosa significa questo? Sappiamo che i vaccini non fermano l'infezione o la trasmissione del virus (infatti, il rapport… - Elisabe72539214 : RT @MichelaBarbara: Ogni tanto Demet dal suo archivio ci mostra qualche tb ?? 'È quasi ora ?? cosa faremo?' Non vediamo l'ora ?? #AskTaktikler… - Britney01961304 : @sonosegnalata No non è così... Mi dispiace per te ma lei è ben altro che l'immagine che sta dando di sé stessa al… - MichelaBarbara : Ogni tanto Demet dal suo archivio ci mostra qualche tb ?? 'È quasi ora ?? cosa faremo?' Non vediamo l'ora ??… -