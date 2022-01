C'è posta per te, Zorzi nella bufera "Buffone, cialtrone..." (Di domenica 9 gennaio 2022) L'ex gieffino ha schernito una delle protagoniste dell'ultima puntata del programma di Canale 5 e sui social network si è accesa la polemica Leggi su ilgiornale (Di domenica 9 gennaio 2022) L'ex gieffino ha schernito una delle protagoniste dell'ultima puntata del programma di Canale 5 e sui social network si è accesa la polemica

Advertising

trash_italiano : Per fortuna domani C’è Posta Per Te - AlbertoBagnai : Domanda da uomo del XX secolo (cit. D'Alfonso). Volevo ricambiare degli auguri per posta ordinaria, vado in tabacch… - vojdcesaree : RT @iraeffect: e quando maria inviterà a c'è posta per te nicolas maupas e damiano gavino per fare la sopresa a qualcuno then what - RebsDiary : RT @iraeffect: e quando maria inviterà a c'è posta per te nicolas maupas e damiano gavino per fare la sopresa a qualcuno then what - disagiodisagio : RT @iraeffect: e quando maria inviterà a c'è posta per te nicolas maupas e damiano gavino per fare la sopresa a qualcuno then what -