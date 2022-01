C’è posta per te, l’intervento di Mara Venier è da applausi, il web si scatena (Di domenica 9 gennaio 2022) E’ andata in onda nella serata di sabato, 8 gennaio 2022, la prima attesissima puntata di C’è posta Per Te. Stiamo parlando di uno dei programmi più visti, e commentati, del sabato sera condotto dall’amatissima Maria De Filippi. Nel corso della puntata sono state raccontate diverse storie di drammi familiari ma quella che più di tutti ha colpito i telespettatori è stata quella con protagonista una giovane donna di nome Alessia tradita dal marito Giovanni. In molti hanno commentato la storia sui social, tra questi anche Mara Venier il cui commento non è passato inosservato. Come mai? Mara Venier commenta la storia di Alessia e Giovanni Come al solito C’è posta per te regala ai telespettatori momenti di grande emozione e in alcuni casi alcune storie e i loro protagonisti riescono ... Leggi su baritalianews (Di domenica 9 gennaio 2022) E’ andata in onda nella serata di sabato, 8 gennaio 2022, la prima attesissima puntata di C’èPer Te. Stiamo parlando di uno dei programmi più visti, e commentati, del sabato sera condotto dall’amatissima Maria De Filippi. Nel corso della puntata sono state raccontate diverse storie di drammi familiari ma quella che più di tutti ha colpito i telespettatori è stata quella con protagonista una giovane donna di nome Alessia tradita dal marito Giovanni. In molti hanno commentato la storia sui social, tra questi ancheil cui commento non è passato inosservato. Come mai?commenta la storia di Alessia e Giovanni Come al solito C’èper te regala ai telespettatori momenti di grande emozione e in alcuni casi alcune storie e i loro protagonisti riescono ...

