Calciomercato, tutte le trattative: Conti passa alla Samp, Dybala vicino al rinnovo (Di domenica 9 gennaio 2022) Roma, 9 gennaio 2022 - Anche in questa domenica di calcio, il mercato non si ferma: tra le ufficialità di oggi c'è l'approdo di Andrea Conti alla Sampdoria , arrivato in prestito dal Milan fino alla ... Leggi su quotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Roma, 9 gennaio 2022 - Anche in questa domenica di calcio, il mercato non si ferma: tra le ufficialità di oggi c'è l'approdo di Andreadoria , arrivato in prestito dal Milan fino...

Advertising

sportli26181512 : Roma, Abraham inglese da record: Considerando tutte le competizioni e i cinque principali campionati europei, nessu… - interchannel_ic : #Calciomercato ??CT #Camerun: “#Onana felice di aver scelto l’#Inter, ha tutte le capacità per imporsi nel calcio italiano.” - tuttofrosinone : CALCIOMERCATO FROSINONE - CdS: 'Ascoli, ora Galano. Tribuzzi a Cosenza. Tutte le trattative del giorno in Serie B'… - tuttofrosinone : CALCIOMERCATO FROSINONE - CdS: 'Ascoli, ora Galano. Tribuzzi a Cosenza. Tutte le trattative del giorno in Serie B' - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? LIVE DAI CAMPI - #Mkhitaryan, Elmas, #Chiesa, Basic e l’Udinese: le novità ? -