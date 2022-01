Calcio, Zielinski positivo al Covid dopo la partita con la Juve (Di domenica 9 gennaio 2022) Piotr Zielinski positivo al Covid. Il Napoli annuncia la positività del centrocampista polacco che 2 giorni fa è sceso in campo contro la Juventus. Per Zielinski, come per Rrhamani e Lobotka, l’Asl Napoli 2 Nord aveva disposto la quarantena prima del match in quanto contatti stretti di un positivo. “In seguito al giro di tamponi effettuato al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 di Piotr Zielinski. Il calciatore, regolarmente vaccinato, ha rispettato rigidamente nei giorni scorsi il protocollo medico relativo a tutti i comportamenti da adottare per evitare la diffusione del virus. Piotr è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”, scrive il Napoli su Twitter. (Adnkronos) (foto@SSCNapoli/Facebook) Clicca ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 9 gennaio 2022) Piotral. Il Napoli annuncia la positività del centrocampista polacco che 2 giorni fa è sceso in campo contro lantus. Per, come per Rrhamani e Lobotka, l’Asl Napoli 2 Nord aveva disposto la quarantena prima del match in quanto contatti stretti di un. “In seguito al giro di tamponi effettuato al gruppo squadra è emersa la positività al-19 di Piotr. Il calciatore, regolarmente vaccinato, ha rispettato rigidamente nei giorni scorsi il protocollo medico relativo a tutti i comportamenti da adottare per evitare la diffusione del virus. Piotr è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”, scrive il Napoli su Twitter. (Adnkronos) (foto@SSCNapoli/Facebook) Clicca ...

GiovaAlbanese : #Zielinski positivo al Covid-19. Era tra i tre calciatori che l'Asl di Napoli 2 aveva quarantenato: uno tra quelli… - Eurosport_IT : Il calciatore è sceso in campo contro la Juventus ma aveva ricevuto un provvedimento di quarantena dal Dipartimento… - repubblica : Napoli, Zielinski positivo: era tra i tre giocatori messi in quarantena dalla Asl. Anche Koulibaly contagiato - nick_tara92 : Qui non è neanche più solo calcio. Qui c'è una società che ha messo a rischio la salute di una trentina di persone… - illimitato1 : #Djokovic #novax positivo a dicembre si fa fotografare in pubblico in mezzo tanta gente, #Zielinski che non rispet… -