Cagliari, Ceppitelli non recupera e salta il Bologna. Dalbert scalpita per una maglia da titolare (Di domenica 9 gennaio 2022) Il Cagliari prosegue i suoi allenamenti in vista del prossimo match contro il Bologna, valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. In vista della gara slittata a martedì Luca Ceppitelli non riuscirà a recuperare da un fastidio muscolare, che lo ha costretto a svolgere un lavoro differenziato rispetto al resto del gruppo. Il tecnico rossoblù Walter Mazzarri, dunque, dovrà confermare in blocco la formazione che ha battuto la Sampdoria nel giorno dell'Epifania, con l'unica possibile novità che potrebbe essere rappresentata dall'inserimento di Dalbert. SportFace.

