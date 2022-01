Advertising

sole24ore : Banda ultralarga, troppi vincoli: va deserta la prima gara del Pnrr - sole24ore : Banda ultralarga, troppi vincoli: va deserta la prima gara del Pnrr - CesareOrtis : RT @alextorre13: Banda ultralarga, troppi vincoli: va deserta la prima gara del Pnrr. Si prepara la trattativa privata. Che caso, ma è vera… - alextorre13 : Banda ultralarga, troppi vincoli: va deserta la prima gara del Pnrr. Si prepara la trattativa privata. Che caso, ma… - Napalm51 : RT @LoreCh__: L'italia riparte dalla banda ultralarga #PNRR -

un flop la prima gara per lafinanziata dal PNRR, che è andata deserta a causa dei numerosi vincoli contrattuali (penali per ritardo) e finanziari (fidejussioni e polizze assicurative) che hanno agito da ...Ma ci sono anche gli investimenti: vanno tra il resto aggiudicati tutti gli appalti per le connessioni internet veloci ae 5G e quelli per gli investimenti nella rigenerazione urbana.ROMA (ITALPRESS) - Sono 609 milioni di euro le risorse destinate dal Ministero dello Sviluppo economico alla digitalizzazione del tessuto produttivo del Paese, che è anche una delle priorità indicate ...(Teleborsa) - È un flop la prima gara per la banda ultralarga finanziata dal PNRR, che è andata deserta a causa dei numerosi vincoli contrattuali (penali per ritardo) e finanziari (fidejussioni ...