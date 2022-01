Avanti un altro oggi | gioco finale 9 gennaio 2022 | Sabrina Video

(Di domenica 9 gennaio 2022) Ildiundi, 9, ha visto contendersi il montepremidi 130.000 euro daMontalbano, 50enne di Legnano (Milano), fidanzata da nove anni e con una figlia, con la passione per il ballo.un, ilNel, che consiste nel dare tra le due opzioni di risposta quella sbagliata in 150 secondi,ha perso 27.000 euro. Il, infatti, prevede che giunti a trenta secondi dalla scadenza del tempo il concorrente possa toccare una colonna di luce che si accende, congelando così il montepremi rimasto (e che, altrimenti, ...

Advertising

silvia_sb_ : Dopo stasera qualcuno ci vuol raccontare che questa maggioranza può andare avanti fino al 2023 anche con un altro p… - Sofficini23 : @chichigallon Ma no Chichi! Andasse avanti ancora, altro che smettere. Continui pure senza problemi! - Massimo71000 : 100 euro di multa: poi quando avrete pagato si presenterà un altro che ne chiederà 1000 di multa, perché questi san… - germix64 : RT @franconucera: Avanti un’altro ???? - giangi79 : RT @dea_channel: Da questa sera, tutti i giorni, a partire dalle ore 18.45, torna su Canale 5 al via 'Avanti un altro!' e noi potremo torna… -

Ultime Notizie dalla rete : Avanti altro

Ancora rete per Beto, che se nonsi sta confermando ottimo attaccante, ma poi l'Atalanta ha ... ma entrambe possono fare un bel passonel blindare quella che al momento sarebbe una ...... e innovative, che prevede fra l'un meccanismo per la messa in comune e la sterilizzazione ... Se la scelta ricadrà su Mario Draghi, bisognerà poi andarecon un governo europeista, magari a ...Il sarcasmo di Paolo Bonolis sulla mancanza di novità offre lo slancio perfetto per questo nuovo ciclo di puntate di Avanti un Altro."Contro tutto e tutti. Lucidi e cattivi, una partita per volta. Avanti così #forzaNapolisempre", scrive su Instagram l'attaccante del Napoli Matteo Politano dopo la vittoria allo stadio Maradona contr ...