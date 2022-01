Atp Cup, Shapovalov e Aliassime strapazzano la Spagna: Canada campione (Di domenica 9 gennaio 2022) Il Canada, con pieno merito, ha conquistato l'edizione 2022 dell'Atp Cup battendo per 2 - 0 la Spagna. A decidere la sfida e a regalare il punto decisivo è stato uno straordinario Felix Auger ... Leggi su gazzetta (Di domenica 9 gennaio 2022) Il, con pieno merito, ha conquistato l'edizione 2022 dell'Atp Cup battendo per 2 - 0 la. A decidere la sfida e a regalare il punto decisivo è stato uno straordinario Felix Auger ...

Advertising

SuperTennisTv : Appuntamento da non perdere su #SuperTennisTV per la seconda sfida degli azzurri nell'#ATPCup. ? 00:00 ???? Italia ??… - Enzobruno9 : @ecugenia Sì ma non mi riferivo alla race, figurati, quella è inutile ora. Ma è interessante vedere che per i punti… - Enzobruno9 : Comunque a livello di punti l'ATP Cup paga. - AlhitmiKhalifa : RT @Gazzetta_it: Atp Cup, vince il Canada. Spagna battuta - Gazzetta_it : Atp Cup, vince il Canada. Spagna battuta -