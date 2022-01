Ant-Man and The Wasp: Quantumania, Bill Murray conferma: "Interpreto un villain" (Di domenica 9 gennaio 2022) Bill Murray avrebbe confermato che la sua partecipazione a Ant-Man and The Wasp: Quantumania sarà in veste di un villain del film. Per vedere Ant-Man and The Wasp: Quantumania dovremo aspettare il 2023, ma Bill Murray ci ha appena dato un indizio sul ruolo che interpreterà nella pellicola: quello di un villain! Fin da quando è stata confermata la presenza di Bill Murray nel terzo film della saga Marvel diretta da Peyton Reed ci si sta chiedendo che ruolo potrebbe ricoprire l'attore di Ghostbusters nella pellicola, e a quanto pare adesso sarebbe stato lui stesso a fornire un importante dettaglio al riguardo, ovvero che non sarà dalla parte degli eroi. ... Leggi su movieplayer (Di domenica 9 gennaio 2022)avrebbeto che la sua partecipazione a Ant-Man and Thesarà in veste di undel film. Per vedere Ant-Man and Thedovremo aspettare il 2023, maci ha appena dato un indizio sul ruolo che interpreterà nella pellicola: quello di un! Fin da quando è statata la presenza dinel terzo film della saga Marvel diretta da Peyton Reed ci si sta chiedendo che ruolo potrebbe ricoprire l'attore di Ghostbusters nella pellicola, e a quanto pare adesso sarebbe stato lui stesso a fornire un importante dettaglio al riguardo, ovvero che non sarà dalla parte degli eroi. ...

Advertising

mizayndric : insieme a quelli di ant man! ma purtroppo la gente è stupida e non li apprezza come si deve - 6Foot_Ant_Man : @Darkos_Strife You are deffo Sensei bro - ashrynxu : Uffa se oggi avessi visto ant man avrei potuto vedere Civil War sta sera>:((( - sottonaswork : @Daniela_chuck succede che le particelle di ant man le stiamo usando noi per tornare indietro nel tempo - cinemaniaco_fb : ?????????????? Bill Murray rivela che sarà “cattivo” in Ant-Man and the Wasp: Quantumania -