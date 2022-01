Album e singoli più venduti del 2021: Rkomi e Sangiovanni ai primi posti, battono i Maneskin. Fedez fuori dalla top 20, Achille Lauro 60esimo battuto pure dallo Zecchino d’Oro (Di domenica 9 gennaio 2022) Damiano, Rkomi, Fedez, Sangiovanni Non sono i Maneskin “pigliatutto” gli artisti italiani più venduti nel nostro Paese. Ma il podio dei singoli e quello degli Album più acquistati in Italia nel 2021 sono entrambi tricolori. Dominati ancora una volta da artisti connazionali. Le classifiche annuali di vendita stilate da Fimi/GfK attestano che nelle primissime posizioni ci sono cantanti che sono passati o passeranno sul palco del Festival di Sanremo, manifestazione che nelle ultime edizioni è riuscita a intercettare gusti e tendenze sul fronte musicale. In particolare, la classifica Album & Compilation (che include i canali: fisico, digitale e streaming premium) è caratterizzata da una completamente predominanza – ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 9 gennaio 2022) Damiano,Non sono i“pigliatutto” gli artisti italiani piùnel nostro Paese. Ma il podio deie quello deglipiù acquistati in Italia nelsono entrambi tricolori. Dominati ancora una volta da artisti connazionali. Le classifiche annuali di vendita stilate da Fimi/GfK attestano che nellessime posizioni ci sono cantanti che sono passati o passeranno sul palco del Festival di Sanremo, manifestazione che nelle ultime edizioni è riuscita a intercettare gusti e tendenze sul fronte musicale. In particolare, la classifica& Compilation (che include i canali: fisico, digitale e streaming premium) è caratterizzata da una completamente predominanza – ...

WARNERMUSICIT : ?? Top of the Music 2021 ?? 22 album, 17 singoli e 2 vinili nelle classifiche annuali Fimi/Gfk del 2021! Congratulaz… - FIMI_IT : #TopOfTheMusic2021 • La musica italiana trionfa: è l'assoluta protagonista delle classifiche annuali, occupando la… - FIMI_IT : Quali sono stati i titoli best-seller del 2021 nelle chart #Album, #Singoli e #Vinili? Per scoprire tutte le posizi… - kt6jwoo : @chrs2rl io nella mia lista ho in tutto 17 album (compresi i mini) e non ho messo i singoli perché li ascolto alla… - chrs2rl : @kt6jwoo Dimmi se sbaglio, hanno 18 album compresi i mini + i singoli? -