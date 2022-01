VALORANT | Michael “Packing10” Szklanny lascia Immortals dopo tre anni

Leggi su esports247

(Di sabato 8 gennaio 2022)non sarà più direttore generale e allenatore ditrepassati con l’organizzazione di esports,si separerà definitivamente dal team alla fine di gennaio.è entrato a far parte dell’organizzazione per la prima volta come allenatore per LA Valiant, nel febbraio 2019. Dal mese di giugno 2020 ha quindi ricoperto il ruolo di manager della squadra, mantenendo anche il suo posto di allenatore, prima di passare alla divisionedi(all’inizio del 2021). Over 3 years ago my journey began at IMT as an AC for the Valiant. Years later I gained experience as a HC, GM, and operated multiple teams. This journey comes to a close on Jan ...