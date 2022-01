Udinese, solo 13 a disposizione con i ragazzi della Primavera (Di sabato 8 gennaio 2022) La Serie A ha vinto il ricorso al Tar contro le Als: Udinese, Torino e Salernitana dovranno scendere in campo. La situazione della squadra di Cioffi è, però, molto delicata. Il numero minimo di atleti richiesto dal nuovo protocollo per scendere in campo è di 13 calciatori. Per la gara contro l’Atalanta, l’Udinese riuscirà a raggiungere il numero solo con l’inserimento dei ragazzi della Primavera, ci sarà almeno un portiere, per gli altri è un vero e proprio rebus perché non si conoscono i nomi dei positivi. Controllando la distinta ufficiale depositata in Lega si scopre che, ad oggi, la formazione bianconera può contare soltanto su 23 effettivi, più l’esclusione dei 12 positivi. Non figurano più in elenco più Teodorczyk, Samir e Forestieri. Infortunato ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 8 gennaio 2022) La Serie A ha vinto il ricorso al Tar contro le Als:, Torino e Salernitana dovranno scendere in campo. La situazionesquadra di Cioffi è, però, molto delicata. Il numero minimo di atleti richiesto dal nuovo protocollo per scendere in campo è di 13 calciatori. Per la gara contro l’Atalanta, l’riuscirà a raggiungere il numerocon l’inserimento dei, ci sarà almeno un portiere, per gli altri è un vero e proprio rebus perché non si conoscono i nomi dei positivi. Controllando la distinta ufficiale depositata in Lega si scopre che, ad oggi, la formazione bianconera può contare soltanto su 23 effettivi, più l’esclusione dei 12 positivi. Non figurano più in elenco più Teodorczyk, Samir e Forestieri. Infortunato ...

