Tali e Quali 2022, al via il nuovo programma condotto da Carlo Conti su Rai 1: ecco tutto quello che c’è da sapere (Di sabato 8 gennaio 2022) Al via l’edizione 2022 di Tali e Quali, il varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti e in onda da stasera 8 gennaio in prima serata. Saranno 4 appuntamenti in cui verrà dato spazio ad artisti non professionisti e che si sono proposti nei mesi scorsi alla redazione del programma in quanto “identici in tutto e per tutto” ai personaggi musicali che interpretano. Il programma è dunque una sorta di spin-off di Tale e Quale Show in versione ‘non Vip’. La giuria sarà nuovamente composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice a sorpresa; e il meccanismo di voto sarà il medesimo di Tale e Quale. Le 42 esibizioni saranno suddivise nelle 4 puntate del programma ed ogni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Al via l’edizionedi, il varietà di Rai 1dae in onda da stasera 8 gennaio in prima serata. Saranno 4 appuntamenti in cui verrà dato spazio ad artisti non professionisti e che si sono proposti nei mesi scorsi alla redazione delin quanto “identici ine per” ai personaggi musicali che interpretano. Ilè dunque una sorta di spin-off di Tale e Quale Show in versione ‘non Vip’. La giuria sarà nuovamente composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice a sorpresa; e il meccanismo di voto sarà il medesimo di Tale e Quale. Le 42 esibizioni saranno suddivise nelle 4 puntate deled ogni ...

Advertising

DanielaDeca1 : RT @laynasso: Carlo Conti ha appena detto che domani per la prima puntata di 'Tali e Quali' ci sarà anche un concorrente che interpreterà M… - bakeoffitalia : Tali e Quali: lo spin-off di Tale e Quale Show con Carlo Conti su Rai 1 - - TV_Italiana : #TalieQuali: da stasera su #Rai1 il talent di @CarContiRai a caccia di imitatori non famosi. - Wallee___ : @_peaceloveteen C’è anche tali e quali su Rai 1 con Malgioglio e Biagio Izzo quarto giudice se interessa - MontiFrancy82 : Prende il via l’edizione 2022 del varietà di Rai1 #taliequali condotto da @CarContiRai @GioPanariello @LorettaGoggi… -