Sophie Codegoni e Alessandro Basciano in crisi | il gesto plateale di lui fa crollare in lacrime l’ex tronista

Advertising

susanna_suzanna : quanto sei antipatico da 0 a Sophie Codegoni? #gfvip #jeru - NackaSkoglund89 : RT @giovaafcim7: Sophie Codegoni - the_natural99 : RT @giovaafcim7: Sophie Codegoni - chapmns : mettete la lista qui sotto di coppie con questa energia inizio io: sophie codegoni e alessandro basciano - Clalblanca : RT @milly_955: Comunque io un’amica come Sophie Codegoni non la auguro nemmeno al mio peggior nemico. Pessima e cattiva nei confronti di Je… -

Ultime Notizie dalla rete : Sophie Codegoni

Barù contro Signorini e Katia Ricciarelli/ "Negli USA saresti fuck*d, mia nonna..." Subito dopo la puntata, dopo aver cenato, Barù si è ritrovato in sauna cone Soleil Sorge che hanno ...GF Vip, Alessandro Basciano litiga con: 'Devi prendere una posizione'e Alessandro Basciano al termine della nuova puntata del GF Vip 6 andata in onda su Canale 5 il 7 gennaio 2022, sono entrati in crisi. ...Alessandro Basciano, la mossa contro Sophie: tutta colpa di Delia Duran? Subito dopo la puntata di ieri, Basciano ha affrontato Sophie rea, secondo la sua opinione, di non aver confermato la loro stor ...GF Vip, Alessandro Basciano litiga con Sophie Codegoni: "Devi prendere una posizione" Sophie Codegoni e Alessandro Basciano al termine della nuova puntata ...