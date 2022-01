Sicilia, 12 anni imputato: l’ex governatore Raffaele Lombardo assolto dall’accusa di concorso mafioso (Di sabato 8 gennaio 2022) Dodici anni imputato. Certo, meglio che “12 anni schiavo” come capitò al violinista afroamericano Solomon Northup, ma pur sempre un dramma. A lieto fine, fortunatamente, visto che la Corte d’Appello di Catania ha assolto l’ex-governatore della Sicilia Raffaele Lombardo dall’accusa di concorso esterno in associazioni mafiosa e corruzione elettorale. Giusto così, ma quanta fatica in una vicenda giudiziaria che tra condanne, assoluzioni e rinvii si è rivelato più stressante di una scarrozzata sulle montagne russe. L’incubo di Lombardo, all’epoca leader dell’Mpa, movimento “Sicilianista“ legato al centrodestra, comincia nel 2009. Lombardo è stato ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 gennaio 2022) Dodici. Certo, meglio che “12schiavo” come capitò al violinista afroamericano Solomon Northup, ma pur sempre un dramma. A lieto fine, fortunatamente, visto che la Corte d’Appello di Catania hadelladiesterno in associazioni mafiosa e corruzione elettorale. Giusto così, ma quanta fatica in una vicenda giudiziaria che tra condanne, assoluzioni e rinvii si è rivelato più stressante di una scarrozzata sulle montagne russe. L’incubo di, all’epoca leader dell’Mpa, movimento “nista“ legato al centrodestra, comincia nel 2009.è stato ...

