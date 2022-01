Sarri presenta Inter-Lazio | «Spero di non giocare con gli stadi chiusi | mi fa passare la voglia di andare in campo»

(Di sabato 8 gennaio 2022) L’allenatore dellaMauriziovenuto in conferenza stampa perre la sfida all’di domani. Queste alcune delle sue dichiarazioni così come riportate dai colleghi di Tuttomercatoweb. Qual è la vera faccia della? Tutte e due, quella della difesa e quella dell’attacco. Quello che mi dispiace è che il risultato influenza il giudizio sulla prestazione. In attacco non siamo stati caparbi, ma abbiamo avuto qualità. Dietro stiamo facendo qualche errore di troppo, sia a livello individuale che di reparto. Ma non mi riferisco solo ai difensori, gli errori li commettono anche attaccanti e centrocampisti. Stiamo avendo problemi nell’approccio, ci stiamo lavorando, ma non penso che abbiamo sottovalutato la partita contro l’Empoli. Il primo gol subito è casuale, il ...

Ultime Notizie dalla rete : Sarri presenta

IlNapolista

LAZZARI NG5,5: Pronti, via urla: 'Andiamo'. Forse ha un brutto presagio. Ed è sempre lo ... ANDREAZZOLI 6,5: Il suo Empoli come spesso accaduto quest'anno sia testa alta contro un ...È già tempo di tornare in campo per la Lazio. I biancocelesti stamani hanno svolto il classico allenamento di ripresa nella mattinata seguente al match di campionato. Il 3-3 nella ...