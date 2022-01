sabato 8 gennaio in Fvg 4.564 nuovi contagi e 6 decessi (Di sabato 8 gennaio 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 10.443 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.602 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 15,34%. Sono inoltre 18.918 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2.962 casi (15,65%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 35 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 335. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia d’età più colpita è quella tra 0 e 19 anni (18,82%), seguita da quella tra 20 e 29 anni (17,29%), da quella tra 40 e 49 anni (16,83%) e da quella tra 50 e 59 anni (16,65%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 6 persone: una donna di 87 anni di Pordenone (deceduta in ospedale), un uomo di 83 anni di Trieste (deceduto in ospedale), un uomo di 82 anni di Latisana (deceduto ... Leggi su udine20 (Di sabato 8 gennaio 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 10.443 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.602, con una percentuale di positività del 15,34%. Sono inoltre 18.918 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2.962 casi (15,65%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 35 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 335. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia d’età più colpita è quella tra 0 e 19 anni (18,82%), seguita da quella tra 20 e 29 anni (17,29%), da quella tra 40 e 49 anni (16,83%) e da quella tra 50 e 59 anni (16,65%). Nella giornata odierna si registrano idi 6 persone: una donna di 87 anni di Pordenone (deceduta in ospedale), un uomo di 83 anni di Trieste (deceduto in ospedale), un uomo di 82 anni di Latisana (deceduto ...

